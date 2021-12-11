Почему потеют стекла в салоне автомобиля

Для кого-то зима – это тяжелый утренний запуск двигателя, для кого-то – буксование при заезде во двор, но есть и такие водители, для кого зима – это хроническая борьба с запотеванием окон. Есть несколько причин тому, и знакомство с ними поможет наконец-то справиться с проблемой, сообщает 24 Канал.

Склонность многих современных автомобилей к запотеванию объясняется в первую очередь качественным уплотнением их салона. В замкнутом объеме воздух быстро насыщается влагой, которая в свою очередь охотно оседает на холодном стекле. Из этого вытекают два основных фактора, "обеспечивающих" запотевание: наличие влаги в атмосфере салона и холодное стекло. А вот откуда берется эта вода и почему стекло холодное?

Влажное изнутри стекло ограничивает водителю обзорность и может привести к аварии.

Много людей в салоне. Один из главных источников влаги в атмосфере салона – воздух, который выдыхают люди. "Обогащение" воздуха водой будет особенно активным, если люди нетрезвы или много говорят или поют. Но часто для помутнения окон достаточно одного водителя.

Низкая температура воздуха. Пока стекло будет холодным, до тех пор на нем будет конденсироваться влага, создавая непрозрачную пленку из микрокапель. К сожалению, иногда даже включенный отопитель не обеспечивает температуру окон, необходимую для прекращения конденсации.

Включена система рециркуляции в салоне. Чтобы воздух в салоне не был влажным, машину следует "проветривать", то есть воздух в интерьере нужно обновлять. Когда нажата кнопка рециркуляции, один и тот же объем воздуха постоянно пополняется влагой (о ее источнике – выше и ниже), а более сухой забортный воздух не поступает.

Если влага на стекле особенно обильная, значит, дело не в дыхании пассажиров, а в другом источнике, насыщающем атмосферу салона водой

Отсутствие обдува стекла воздухом. В некоторых случаях оседание влаги на лобовом стекле происходит из-за того, что водитель неправильно направляет потоки воздуха из климатической установки. В первую очередь направляйте воздух именно на лобовое стекло, а после прогрева отопителя можно перевести соответствующий переключатель в другой режим.

Наличие в машине чего-то мокрого. Вода под ковриками, мокрый зонтик или плащ, забытые под сиденьем кроссовки и т.д. – все эти “аккумуляторы” влаги понемногу отдают ее в воздух по малейшей возможности. При этом такая деятельность этих накопителей может длиться неделями, ведь быстро высохнуть они тоже не могут.

Грязное стекло. Больше всего потеют именно грязные окна – на грязной поверхности накапливается больше влаги. Это еще один довод в пользу того, чтобы держать стекло в автомобиле идеально чистым.

Тревожный симптом

Отдельно надо сказать еще об одном обстоятельстве, касающемся владельцев не очень молодых машин. Повышенная влага в салоне может оказаться симптомом очень неприятных проблем. Если явных источников насыщения воздуха влагой в машине нет, а "стеклопотение" проявляется в любом случае, тщательно проверьте штатный ковер на полу.

Лужи под штатным ковром в салоне могут стать тревожным предупреждением владельцу

Даже если заводской ковер выглядит неплохо, под ним иногда прячется целое озеро – и это может быть вода, которая попала в кузов “незаконным” путем. В лучшем случае – из-за поврежденных пробок, резинок сткол, заглушек и других уплотнений, а в худшем – из-за прогрызенных коррозией отверстий. Причем часто эти коррозионные повреждения оказываются очень серьезными, с поражением внутренних элементов несущего каркаса кузова.

Рекомендация:

Главный враг запотевания – хорошо прогретый салон и теплое стекло. Поэтому лучше приглашать в машину пассажиров только тогда, когда она хорошенько "протопилась". В крайнем случае, обратитесь к способу, которым пользовались наши деды в эпоху "Москвичей" и "Волг" – откройте на сантиметр-два окно возле себя, чтобы влажный воздух (до прогрева салона) вытягивался потоком.