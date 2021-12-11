Гордон рассказал, кому и сколько платил за интервью

Сейчас состояние Дмитрия Гордона оценивается миллионами долларов. К слову, свои многочисленные квартиры за последние три года известный журналист распродал, сообщает Сегодня.

Я смотрю – квартиры не в тренде. Я перевкладываю в торговые площади. Я продал, у меня квартир шесть, наверное, осталось, – делится Дмитрий Гордон с "Зірковим шляхом" на телеканале "Украина".

Дмитрий Гордон никогда не скрывал, что заработанные в бизнесе средства он инвестирует в свои интервью.

Я платил целому ряду людей за интервью. Максимальная сумма – 10 тысяч долларов. Не скажу кому. Это мой друг большой был. Это был человек, который не давал интервью вообще. И я его умолял на интервью с учетом денег. Вот не хочу. Он умер. Не хочу. Сам озвучил сумму. По 5 тысяч долларов я платил дважды – Никите Михалкову и Юрию Антонову. По 3 тысячи долларов платил раз пять. По 2 тысячи долларов раз 10 и по 1000 долларов, может, раз 20-30, – честно признался Дмитрий .

На интервью к Дмитрию приходят те, кто не дает интервью в принципе. Сам журналист объясняет свой феномен так – он "просто Дмитрий Гордон" и, по его словам, быть Гордоном – "это кайфово".