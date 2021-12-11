В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 11 декабря в Украине объявлено штормовое предупреждение. Сильные порывы ветра ожидаются в одиннадцати областях, а также в столице, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Узнайте погоду в вашем городе:

    По информации синоптиков, в южных, центральных и северных областях к концу дня 11 декабря порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен 1-й уровень опасности, желтый.

    В частности, штормовой ветер охватит такие области:

    • Черниговская,
    • Сумская,
    • Киевская,
    • Полтавская,
    • Черкасская,
    • Днепропетровская,
    • Кировоградская,
    • Николаевская,
    • Одесская,
    • Херсонская,
    • Запорожская.

    В Киеве в ближайший час с сохранением до конца дня сегодня ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен 1-й уровень опасности, желтый.

    Рекомендации во время сильного ветра:

    • все окна домов плотно закрыть;
    • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
    • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
    • избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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