В Украине объявлено штормовое предупреждение
Сегодня, 11 декабря в Украине объявлено штормовое предупреждение. Сильные порывы ветра ожидаются в одиннадцати областях, а также в столице, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
По информации синоптиков, в южных, центральных и северных областях к концу дня 11 декабря порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен 1-й уровень опасности, желтый.
В частности, штормовой ветер охватит такие области:
- Черниговская,
- Сумская,
- Киевская,
- Полтавская,
- Черкасская,
- Днепропетровская,
- Кировоградская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Херсонская,
- Запорожская.
В Киеве в ближайший час с сохранением до конца дня сегодня ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен 1-й уровень опасности, желтый.
Рекомендации во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.