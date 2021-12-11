Сегодня, 11 декабря в Украине объявлено штормовое предупреждение. Сильные порывы ветра ожидаются в одиннадцати областях, а также в столице, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

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По информации синоптиков, в южных, центральных и северных областях к концу дня 11 декабря порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен 1-й уровень опасности, желтый.

В частности, штормовой ветер охватит такие области:

Черниговская,

Сумская,

Киевская,

Полтавская,

Черкасская,

Днепропетровская,

Кировоградская,

Николаевская,

Одесская,

Херсонская,

Запорожская.

В Киеве в ближайший час с сохранением до конца дня сегодня ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен 1-й уровень опасности, желтый.

Рекомендации во время сильного ветра: