Автопром, которого больше нет: ЛуАЗ исполнилось 54 года

ЛуАЗ отмечает день рождения. Заводу исполнилось 54 года, сообщает РБК-Украина.

Ровно 54 года назад, 11 декабря 1967, приказом Министерства автомобильной промышленности СССР Луцкий машиностроительный завод был преобразован в Луцкий автомобилестроительный завод или сокращенно ЛуАЗ.

Транспортер переднего края ЛуАЗ-967М

Завод специализировался на производстве малых внедорожных автомобилей и их грузопассажирских версий, а также транспортеров ТПК военного назначения. Самые известные модели ЛуАЗ - это транспортер переднего края ЛуАЗ-967 и созданный на его базе гражданский внедорожник ЛуАЗ-969 (позже переименован в ЛуАЗ-1302).

ЛуАЗ-969М

В 1999 году ЗАО "Укрпроминвест" выкупило у государства 81% акций ЛуАЗа, после чего завод стал, по сути, сборочной площадкой для выпуска автомобилей других марок. С 2000 года здесь собирали автомобили УАЗ, ВАЗ, Иж и другие.

В 2005 году владельцем завода стала корпорация "Богдан". После этого сборка автомобилей в Луцке была постеменно прекращена - завод перешел на выпуск сначала автобусов "Богдан", а затем и троллейбусов этой макри.