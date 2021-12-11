В честь украинца назван элемент в спортивной гимнастике

18-летний черкасский спортсмен Илья Ковтун получил именной элемент в спортивной гимнастике. В честь нашего соотечественника назван один из прыжков в упражнениях на параллельных брусьях, сообщает Обозреватель.

Элемент состоит из переворота назад из упора на руках и поворота на четверть оборота к брусьям.

Впервые такой прыжок украинцем был совершен в квалификации 4-го этапа Кубка мирового вызова 2021 в Копере (Словения).

Схема элемента. Источник: instagram.com/irinandk

Новый элемент получил сложность "С" (третий по уровню). За него можно будет получить 0,3 балла.

Тренер Ильи Ирина Надюк отметила, что очень довольна своим подопечным, но рассчитывала что элементу присудят более высокий уровень сложности

"Ну что, мой мальчик?! Искренне, теперь уже официально, поздравляю тебя с твоим именным элементом в гимнастике на параллельных брусьях. Большинство канонов нами перечеркнуто, а теперь и навсегда вписана твоя фамилия в правилах спортивной гимнастики, теперь есть элемент "Ковтун". Хотя, конечно, совершенно не на такую группу сложности мы рассчитывали" , – написала Ирина у себя в Instagram.

Илья Ковтун и Ирина Надюк. Источник: instagram.com/irinandk

Отдельную благодарностью Надюк высказала Максиму Викторовичу Моргунову, за создание и отработку этого элемента.

Уроженец Черкасс в квалификации показал пятую сумму баллов, но в финале выступил лучше и поднялся на третью ступеньку пьедестала.