В Украине списали более полумиллиона вакцин AstraZeneca

В Украине у сотни тысяч доз вакцин против COVID-19 производства AstraZeneca истек срок годности. Сейчас точное количество испорченного препарата неизвестно, но речь идет как минимум о 500 тысячах доз, сообщает Обозреватель.

Примечательно, что украинцы бурно отреагировали на такую ситуацию, посетовав, что при наинизшем уровне вакцинации в Европе, в стране сотни тысяч вакцин выбрасывают. Об этом в Facebook написал Марк Савчук.

По информации Министерства здравоохранения, более 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca утилизировали еще в октябре. В то же время в ведомстве отметили, что точное количество просроченных доз в настоящее время не известно.

Кроме того, по информации издания "Гордон", по состоянию на 1 декабря в Украине осталось еще 125 тысяч доз AstraZeneca, срок годности которой истек 30 ноября.

В свою очередь украинцы посетовали, что такая ситуация произошла исключительно из-за низкой квалификации у власти.

"Деньги в Украине есть. Их просто "палят без причины". В этом один из секретов бедности Украины низкая квалификация у менеджеров страны" , - возмутился в Facebook Марк Савчук.

Другие пользователи соцсети подчеркнули, что Минздрав провалил кампанию по агитации вакцинации против COVID-19. Кроме того, люди посетовали, что аналогичная ситуация происходит и в других отраслях помимо здравоохранения.

В Украине списывают просроченную вакцину от COVID-19. Источник: Facebook