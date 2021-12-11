В Украине останется 30-40 банков: грядут сделки по поглощению

К 2024-2025 году количество банков в Украине сократится почти вдвое. Главную роль в этом сыграют покупка небольших финучреждений крупными инвесторами, в т.ч. западными, сообщает UBR.

Такой прогноз сделал банкир Иван Свитек, который в апреле этого года совместно с Dragon Capital приобрел Юнекс Банк. Последующую тенденцию, считает он, задают и слухи о громких анонсах банковских сделок: Kaspi.kz и БТА банк, Кредит Днепр и PINбанк, ПУМБ и Идея, "Укрпочта" и Альпари.

По словам Свитека, текущий год отметился резко возросшим интересом к покупке банков.

"Я бы не рискнул называть это феноменом, поскольку зачастую речь идет о приобретении относительно небольших финучреждений, которые инвесторы рассматривают как стартовую площадку для выхода на рынок или покупают вместе с банком клиентскую базу. Но общая тенденция очевидна" , – председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек .

Причем те договоренности, о которых сейчас активно пишут СМИ, являются далеко не полным списком таких серий сделок. Финансист считает, что интерес инвесторов к покупке банков сохраняется на достаточно высоком уровне, поэтому их поглощения в Украине будут продолжаться.

"По моим оценкам, через 3-4 года банковская система Украины будет состоять из 30-40 банков. Это, почти двукратное сокращение по сравнению с текущей численностью, в основном будет обеспечиваться именно за счет сделок по поглощению" ,– убежден Свитек.

В то же время оснований прогнозировать какие-то банкротства в этот период пока что нет. Тем не менее, председатель Юнекс Банк такую вероятность также не исключает: по его словам, даже если такие прецеденты и будут, речь пойдет о единичных случаях.

Таким образом, каких-либо рисков для вкладчиков с этой точки зрения он не видит. Тем более, что с высокой вероятностью будет принят законопроект, повышающий сумму гарантирования вкладов до 600 тыс. грн.