Локдаун в авиации и путешествиях позитивно повлиял на экологию
Во время жестких ограничений выбросы углекислого газа в атмосферу резко снизились, сообщает РБК-Украина.
В разных странах мира становится все более популярной идея отказа от полетов на самолете в пользу поездов. Такая инициатива распространяется из-за вредных выбросов самолетов в атмосферу.
Тем временем статистическое управление Берлина-Бранденбурга в своем последнем отчете о воздушном движении показало, что ограничения на поездки, введенные в 2020 году для сдерживания распространения COVID-19, оказали значительное влияние на цели по снижению выбросов углекислого газа. Об этом пишет SchengenVisaInfo.com.
2020 год был одним из самых сложных для авиационной промышленности. По данным издания, из-за воздействия COVID на отрасль в сегменте авиасообщений был зафиксирован самый низкий уровень активности со второго квартала 2020 года.
Поскольку в 2020 году большой активности по полетам не было, предварительные расчеты Статистического управления Берлина-Бранденбурга показывают, что в это время наблюдалось резкое сокращение выбросов углекислого газа.
"Со второго квартала (минувшего года - ред.) из-за пандемии количество полетов сократилось до минимума. Последний на тот момент регулярный рейс приземлился в аэропорту Берлин-Тегель 8 ноября 2020 года. Оба события сопровождаются резким снижением выбросов углекислого газа (выбросов CO2) в результате низкого потребления авиационного топлива", — говорится в сообщении Статистического управления.
Данные также показали, что за тот же период потребление энергии снизилось на 20,7 % по сравнению с 1990 годом.
"Конечное потребление энергии упало на 20,7% по сравнению с 1990 годом - до самого низкого значения с момента совместной подготовки проекта по энергетическому балансу для Берлина", — уточнили в Статистическоом управлении Берлина и Бранденбурга.
Также выбросы углекислого газа снизились на 13,6% до 14,9 млн тонн в 2020 году. В частности, выбросы от потребления топлива снизились на 1,1 млн тонн или 73,3% по сравнению с 2019 годом.
Снижение потребления электроэнергии на 4,3 также способствовало снижению выбросов углекислого газа, говоритися в исследовании.