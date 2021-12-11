Первое издание "Гарри Поттера" продали за рекордную сумму

На американском аукционе Heritage Auctions состоялись торги за первое издание романа "Гарри Поттер и философский камень". Книгу продали за почти 500 тысяч долларов, сообщает 24 Канал.

На аукционе в США продали первое издание книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень". Книгу, начальная цена которой была 75 тысяч долларов, продавал американский коллекционер.

За лот коллекционер, имя которого не называют, отдал рекордную 471 тысячу долларов – 12 702 870 гривен. Стоит отметить, что цены на первые издания на аукционах за другие книги о Гарри Поттере обычно начинались от 110 тысяч долларов.

"Это не только самая дорогая книга о Гарри Поттере, которая когда-либо была продана, это самое дорогое коммерчески опубликованное произведение искусства 20-го века," , – заявил исполнительный вице-президент Heritage Auctions Джо Маддалена.

Первое издание "Гарри Поттера" продали с аукциона за рекордную сумму / Фото HA

Проданная книга была опубликована в 1997 году издательством Bloomsbury Publishing. Тираж составил всего 500 экземпляров. Большинство книг из этого тиража направили в библиотеки и школы. Однако наибольшую ценность для коллекционеров составляют издания без библиотечного штампа.