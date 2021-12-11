США выделят $20 млн для усиления северной и восточной границ Украины
Госпогранслужба Украины и посольство США подписали план совместных действий по укреплению участков северной и восточной границ Украины с финансовой поддержкой Вашингтона в $20 млн, сообщает Европейская правда.
"Сегодня в Черкасской области был подписан План совместных действий между Госпогранслужбой Украины и посольством США в Украине", - проинформировала служба.
Проект стартует с января следующего года, общая сумма помощи – $20 млн.
Проект предусматривает возможность предоставления Госпогранслужбе беспилотных авиационных систем, спецтранспорта, средств видеомониторинга, связи, экипировки и т.д.