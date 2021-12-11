В Украине начали штрафовать водителей "бусов"

Укртансбезопасность совместно с патрульной полицией начали активно штрафовать нелегальных перевозчиков, сообщает UBR.

Об этом сообщил глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков Игорь Житинский.

Напомним, что с 1 октября 2021 года в Украине вступили в силу изменения в законодательстве, в соответствии с которыми за перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов предусматривается штраф в размере от 17 тыс. грн.

"В настоящее время Укртрансбезопасность активно пользуется правом составлять протоколы об админнарушении без судебного разбирательства. Это действенный рычаг борьбы с нелегальными перевозчиками" , – делится своими соображениями эксперт.

По его словам, в этом направлении совместно работают экипажи Нацполиции и Укртрансбезопасности, которым поставлены задачи по выявлению и противодействию нелегалам. Есть уже первые веские итоги.