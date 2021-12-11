В Украине начали штрафовать водителей "бусов"
Укртансбезопасность совместно с патрульной полицией начали активно штрафовать нелегальных перевозчиков, сообщает UBR.
Об этом сообщил глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков Игорь Житинский.
Напомним, что с 1 октября 2021 года в Украине вступили в силу изменения в законодательстве, в соответствии с которыми за перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов предусматривается штраф в размере от 17 тыс. грн.
"В настоящее время Укртрансбезопасность активно пользуется правом составлять протоколы об админнарушении без судебного разбирательства. Это действенный рычаг борьбы с нелегальными перевозчиками", – делится своими соображениями эксперт.
По его словам, в этом направлении совместно работают экипажи Нацполиции и Укртрансбезопасности, которым поставлены задачи по выявлению и противодействию нелегалам. Есть уже первые веские итоги.
"На днях волынские стражи порядка задержали и задокументировали незаконную деятельность водителей двух "бусиков". Обращайтесь в эти органы с фактами: где и каким образом "автобусные пираты" забирают пассажиров, фиксируйте марки и номера транспортных средств с помощью фото- и видеофиксации", – призывает Игорь Житинский.