Республика Сербская планирует выйти из институтов Боснии и Герцеговины

Парламент Республики Сербской, входящий в Боснию и Герцеговину, принял ряд шагов, которые усилят курс региона на выход из государственных институтов страны, несмотря на предостережения Запада, сообщает Радио Свобода.

Члены Народной скупщины 10 декабря проголосовали 49 голосами против трех за начало процедуры выхода этого образования в составе Боснии и Герцеговины, в котором доминируют сербы из боснийской армии, служб безопасности, налоговой и судебной систем.

Они также приняли декларацию, призывающую к разработке новой конституции Республики Сербской и утверждающей, что "все законы, введенные" международным Высоким представителем в Боснии, "неконституционны".

Депутаты оппозиции покинули сессию перед голосованием.

"Босния и Герцеговина движется в направлении, на которое мы не соглашались при подписании Дейтонских соглашений. Решения Конституционного суда Боснии и Герцеговины и Суда Боснии и Герцеговины вызывают у нас гнев. У нас есть ощущение, что Босния и Герцеговина идет в неправильном направлении. Компетенции Республики Сербской сменяются одна за другой" , – заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик депутатам перед голосованием.

Додик повторил свое заявление, что резни в Сребренице 1995 года, во время которой около 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков были убиты силами боснийских сербов, "не было". Международный уголовный трибунал в бывшей Югославии и Международный суд ООН признали эту резню геноцидом.

Лидер оппозиционной Сербской демократической партии Мирко Сарович обвинил Додика в том, что он ведет образование по "катастрофическому" пути, который может закончиться войной.

В течение многих лет Додик выступал за отделение боснийских сербов за присоединение к Сербии.

Его инициатива набрала обороты летом, когда назначенный Западом Высокий представитель ввел ряд законов, запрещающих отрицание геноцида, военных преступлений и прославления людей, осужденных за такие преступления в международных или местных судах.

Движения сербского образования в направлении отделения Боснии и Герцеговины вызвали шквал реакции от западных дипломатов, которые пытаются найти политическое решение и убедить Додика изменить курс. При этом Россия и Сербия негласно поддерживают действия Додика. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве на прошлой неделе.

Соединенные Штаты уже наложили запрет на поездки и заморозили активы Додика. А чиновники США и Европейского Союза недавно угрожали дополнительными санкциями в случае попытки боснийских сербов отделиться.

Босния находится в затяжном политическом кризисе из-за сепаратистских шагов Республики Сербской, возрождающих опасения относительно срыва мирного соглашения, завершившего войну 1992-95 годов. Это может подвергнуть угрозе региональную стабильность.

Дейтонские мирные соглашения 1995 создали два образования в Боснии: Республику Сербскую, где доминируют сербы, и Мусульманско-хорватскую федерацию. Страна руководствуется и администрируется по этническим признакам, со слабым центральным правительством.