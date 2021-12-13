От острого к сладкому: какой лук самый вкусный

Лук – продукт, без которого сложно представить практически любое блюдо, среди которых даже десерт – луковый тарт Татен. Специалисты утверждают, что лук полезно есть в осенний и зимний период, ведь он благотворно влияет на иммунную систему. Стоит отметить, что существует много видов этого продукта, начина от очень насыщенного вкуса до более мягкого, например лук-шалот, сообщает Обозреватель.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Facebook, сколько видов лука бывает и, чем каждый из них полезен, а также – какие виды самые вкусные.

1. Желтый лук

Желтый лук. Источник: Pixabay

Это самый популярный вид лука, которий отлично перекосит термообработку. Он острый и имеет очень стойкий аромат. Лучше всего он подходит для салатов, соусов.

2. Красный

Красный лук. Источник: pixabay.com

При термообработке теряет красивый цвет, поэтому его лучше есть в сыром виде, добавлять в салаты, бутерброды. Он имеет не такой насыщенный вкус, как желтый.

3. Белый

Белый лук. Источник: pixabay.com

Имеет очень интенсивный вкус, его лучше использовать для соусов, овощных блюд.

4. Лук-шалот

Лук-шалот. Источник: pixabay.com

Этот лук очень вкусный и нежный, имеет немее насыщенный запах, чем например, красный и белый. Он отлично подходит для супов, салатов и соусов.

5. Лук-порей

Лук-порей. Источник: pixabay.com

Лук-порей придает блюдам совершенно особый вкус, не говоря уже о том, что этот овощ обладает многими полезными свойствами. В нем содержится много полезных веществ: витамины группы В, витамин С, большое количество калия, а также фосфор, кальций, магний, натрий.