Президент Литвы заявил о высокой вероятности нападения РФ на Украину

Вероятность вторжения России в Украину очень высока, может исполниться худший сценарий, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Новое время.

"Мы констатировали, что вероятность российской агрессии очень высока, есть много признаков, которые показывают, что может исполниться и самый плохой сценарий — военная интервенция на территорию суверенного независимого государства. Мы сообща должны сделать все, чтобы этого худшего сценария не было" , — сказал он, подводя итоги общения президента США Джо Байдена с лидерами стран НАТО в Восточной Европе.

Науседа заявил, что страны Балтии также ощущают прямую угрозу.