Пограничники запретили въезд российской певице Mary Gu

Пограничники запретили въезд в Украину российской певице Марии Гусаровой (Mary Gu) из-за незаконного посещения оккупированного Россией Крыма, сообщает УНИАН.

Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, двух граждан РФ обнаружили пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в одном из столичных аэропортов.

Они прибыли в Киев рейсом из Стамбула.

Во время оформления пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в т. ч. посещая фестивали, которые проводились на полуострове в разные годы.

Также было выяснено, что женщина является российской певицей, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов.

В Украину иностранцы планировали попасть для проведения концерта.

"За нарушение норм украинского законодательства россиянам отказано в пересечении границы и запрещен въезд на три года. Они покинули нашу страну, отправившись в обратном направлении" , - отметили в ГПСУ.

Певица на своей странице в Instagram сообщила об отмене концерта в Киеве.