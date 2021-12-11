Фанаты "Дженоа" потребовали уволить Шевченко

Украинский наставник итальянского "Дженоа" попал под жесткую критику фанатов после матча Серии А с "Сампдорией". Поединок в генуэзском дерби завершился поражением 1:3, что опустило команду на 19-е место, сообщает Обозреватель.

Фанаты требуют уволить украинского специалиста, считая что он ничего не добился на посту главного тренера, и не принес болельщикам клуба ничего, кроме разочарования и гнева.

"Мы должны уволить его и нанять Оле". Источник: Twitter Дженоа

Также юзеры не понимают, почему Андрей Николаевич решил разрушить свою карьеру.

"Я не понимаю, почему Шева решил разрушить свою карьеру". Источник: Twitter Дженоа

Фанаты шутят, что Шевченко принес бы больше пользы, если б сам вышел на поле.

Украинцу советуют выйти самому на поле. Источник: Twitter Дженоа

Итальянцы задаются вопросом, зачем ему вообще было ехать в Геную

"Шева, а зачем вы приехали в Геную?". Источник: Twitter Дженоа

"Бедный Шева, но кто заставил его приехать в Геную?"

Бедный шевченко. Источник: Twitter Дженоа

"Бедный Шева". Источник: Twitter Дженоа

Кто-нибудь спасет Шеву от этого бардака?". Источник: Twitter Дженоа

Очень много фанатов низко оценивают профессионализм украинца, считая, что Шевченко мертв как тренер. Они требуют вернуть бывшего наставника Давиде Баллардини.

"Верните Баллардини". Источник: Twitter Дженоа

"Выгнать Шевченко". Источник: Twitter Дженоа

"Шевченко мертв и не знает об этом". Источник: Twitter Дженоа

"Шева, если у тебя хватит смелости, подай в отставку".

"Шевченко в отставку". Источник: Twitter Дженоа

Фанаты требуют выгнать шевченко. Источник: Twitter Дженоа

Напомним, что свой следующий поединок "Дженоа" проведет 14 декабря. Во 2-м раунде Кубка Италии подопечные украинца примут "Салернитану".