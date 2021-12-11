Фанаты "Дженоа" потребовали уволить Шевченко

Фанаты "Дженоа" потребовали уволить Шевченко
Фото: Facebook

Украинский наставник итальянского "Дженоа" попал под жесткую критику фанатов после матча Серии А с "Сампдорией". Поединок в генуэзском дерби завершился поражением 1:3, что опустило команду на 19-е место, сообщает Обозреватель.

Фанаты требуют уволить украинского специалиста, считая что он ничего не добился на посту главного тренера, и не принес болельщикам клуба ничего, кроме разочарования и гнева.

"Мы должны уволить его и нанять Оле"
"Мы должны уволить его и нанять Оле". Источник: Twitter Дженоа

Также юзеры не понимают, почему Андрей Николаевич решил разрушить свою карьеру.

"Я не понимаю, почему Шева решил разрушить свою карьеру".
"Я не понимаю, почему Шева решил разрушить свою карьеру". Источник: Twitter Дженоа

Фанаты шутят, что Шевченко принес бы больше пользы, если б сам вышел на поле.

Украинцу советуют выйти самому на поле
Украинцу советуют выйти самому на поле. Источник: Twitter Дженоа

Итальянцы задаются вопросом, зачем ему вообще было ехать в Геную

"Шева, а зачем вы приехали в Геную?"
"Шева, а зачем вы приехали в Геную?". Источник: Twitter Дженоа

"Бедный Шева, но кто заставил его приехать в Геную?"

Бедный шевченко
Бедный шевченко. Источник: Twitter Дженоа
"Бедный Шева"
"Бедный Шева". Источник: Twitter Дженоа
Кто-нибудь спасет Шеву от этого бардака?"
Кто-нибудь спасет Шеву от этого бардака?". Источник: Twitter Дженоа

Очень много фанатов низко оценивают профессионализм украинца, считая, что Шевченко мертв как тренер. Они требуют вернуть бывшего наставника Давиде Баллардини.

"Верните Баллардини"
"Верните Баллардини". Источник: Twitter Дженоа
"Выгнать Шевченко"
"Выгнать Шевченко". Источник: Twitter Дженоа
"Шевченко мертв и не знает об этом"
"Шевченко мертв и не знает об этом". Источник: Twitter Дженоа

"Шева, если у тебя хватит смелости, подай в отставку".

"Шевченко в отставку"
"Шевченко в отставку". Источник: Twitter Дженоа
Фанаты требуют выгнать шевченко
Фанаты требуют выгнать шевченко. Источник: Twitter Дженоа

Напомним, что свой следующий поединок "Дженоа" проведет 14 декабря. Во 2-м раунде Кубка Италии подопечные украинца примут "Салернитану".

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