Samsung запатентовала смарт-часы с гибким экраном

Samsung является неоспоримым лидером рынка смартфонов со складными дисплеями. Кроме того, компания экспериментирует и над другими форм-факторами, включая скручивающиеся и растягивающиеся матрицы. Теперь Samsung собирается применить свои наработки в носимых устройствах, сообщает 3Dnews.

Патент, заявка на который была подана Samsung во Всемирное ведомство интеллектуальной собственности (WIPO) в июне, содержит подробную информацию о смарт-часах с дисплеем, который разворачивается для увеличения полезной площади. Кроме того, предусматривается возможность поворота экрана для использования как в портретной, так и в альбомной ориентации.

Источник изображения: LetsGoDigital

Для «растягивания» дисплея будет использоваться вращающийся вал с шестерённым механизмом, который будет приводиться в действие вручную.

Источник изображения: LetsGoDigital

Устройство получит камеру, спрятанную под дисплейной панелью. В патенте также описаны многочисленные датчики, которые могут отслеживать частоту сердечных сокращений, артериальное давление и насыщение крови кислородом.

Любопытно, что в патенте описывается совместимость устройства с активным стилусом, подобным S Pen. Пока тяжело предположить, когда подобное устройство выйдет на рынок, однако его появление, однозначно, станет важным этапом для рынка потребительской электроники.