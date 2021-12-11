В Германии создали боевого робота

Военной машиной можно управлять вручную, дистанционно или в полностью автономном режиме, запрограммировав маршрут удаленно, сообщает Корреспондент.

В Германии компания Rheinmetall представила робота с гусеничным ходом на базе платформы Wiesel. Видео опубликовано в YouTube на канале компании.

Новый роботизированный комплекс Autonomous Combat Warrior имеет высокотехнологичный комплект автономности.

Машиной можно управлять вручную, дистанционно или в полностью автономном режиме, запрограммировав маршрут удаленно.

Робот может объезжать препятствий, а также следовать в режиме конвоя за ведущим транспортом.

Роботизированные образцы также смогут доставлять сами запасы, проводить разведку и даже вести огонь.