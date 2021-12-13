Как пережить кризис среднего возраста – советы психолога

Эмоциональное состояние, которое человек испытывает в возрасте от 30 до 50 лет, связанное с переоценкой жизненного опыта, способно ввести в глубокую депрессию. Мы начинаем думать, что жизнь проходит мимо, а старость не за горами, сообщает Сегодня.

Ведущая Елена Адамова рассказала, как проходит кризис среднего возраста у женщин и мужчин и как быстро и легко его преодолеть.

Кризис среднего возраста – довольно нелегкий период, особенно для мужчин. Женщины чувствуют это лет в 30 и проживают кризис немного дольше. А вот у мужчин он начинается с 40-ка, ведь они очень плохо принимают эту цифру и чувствуют себя неуспешными, стареющими, но уже через 2-4 недели возвращаются к обычной жизни, – комментирует психолог.

Чтобы помочь мужчине принять возраст и скорее выйти из состояния депрессии следует:

благодарить за то, что для вас делает любимый;

одобрительно оценивать его достижения;

напоминать мужчине о его сильных и положительных чертах;

вовлекать мужчину в спортивные игры, где надо преодолевать препятствия – пусть он почувствует себя победителем.

30 лет для женщины и 40 для мужчины – тоже самое, что кризис подросткового возраста. Но все проходят его легко и безболезненно, если имеют поддержку семьи, если есть успехи и достижения.