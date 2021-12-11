Гороскоп на 12 декабря 2021: что ждет все знаки Зодиака
Гороскоп на 12 декабря 2021 года всем знакам Зодиака советует заняться очищением. Полезно заниматься уборкой, чистить свой организм и даже мысли, сообщает УНИАН.
Сегодня нужно:
- укреплять свое здоровье;
- заниматься своим финансовым саморазвитием, практиковать эти знания;
- ходить в гости;
- начинать краткосрочные, но при этом трудоемкие дела.
Сегодня нельзя:
- перетруждаться;
- грустить;
- переедать.
Восьмой лунный день и Луна, что растет в знаке Овен, отвечают за расцвет физических и умственных способностей человека: наш потенциал выходит на свой месячный пик – и важно правильно распорядиться этими ресурсами.
Овен
Сегодня представители знака слишком категоричны и прямолинейны. Это грозит конфликтами с окружающими. Свое эго стоит немного поумерить – ну, или просто заниматься индивидуальным проектами в гордом одиночестве.
Телец
Представителям знака стоит сегодня держать ухо востро при общении с любимыми авторитетами в вашей жизни – будь то строгий начальник, авторитарная мама или любовный партнер, который излишне любит покомандовать. В общении с ними в этот день лучше изначально выбрать тактику обаятельных улыбок и перевода всех вопросов в шутку.
Близнецы
Вероятны конфликты и споры – и не факт, что представители знака выйдут из них победителем. Поэтому, если имеется хоть малейшая возможность, то разбирательства стоит отложить, а аргументы – приберечь до более выгодного момента.
Рак
Сегодня самое время для решительного шага: вспомните, что давно откладывали или не решались сделать – и начинайте действовать. Именно в эти лунные сутки сделайте хотя бы полшажочка в направлении этой мечты – и считайте, что дело в шляпе.
Лев
Отличный день для ремонта и вообще любых исправлений: можно редактировать свои тексты, налаживать отношения, если те дали трещину, просто признавать и анализировать свои ошибки (это залог, что вы убережете себя от них в дальнейшем).
Дева
Обостренное чувство справедливости не доведет сегодня представителей знака до добра: да, они защитят свои убеждения, но при этом наживут себе новых врагов. Поэтому, вступая в дискуссию – постарайтесь вспомнить о дипломатичности.
Весы
Главный помощник сегодня – прямолинейность и честность. Все попытки схитрить обернутся против вас. Зато открытость и четкие, предельно ясные формулировки помогут в любом деле.
Скорпион
Без предварительного плана и самодисциплины день пройдет впустую: представители знака рискуют метушливо потратить свое время на всякую ерунду. При этом стоит критически оценивать важность задач – чтобы в первой половине дня не растратить все силы на то, что делать сегодня и вовсе необязательно.
Стрелец
Сегодня представитель знака может обидеть дорогого ему человека сам того не желая. Стоит быть осторожнее со своими порывами высказать "правду-матку" прямо в глаза. Лучше избегать серьезных разговоров.
Козерог
Сегодня стоит проявить максимум деликатности и осторожности в общении с друзьями и родными. Ваша критика сейчас не к месту и не ко времени: в данный момент она лишь всё обострит и испортит.
Водолей
Энергетика Водолея сегодня под угрозой: вас могут попытаться втянуть в ненужный конфликт, изрядно потрепав нервы и высосав из вас все энергетические соки. Лучшая линия поведения в таком случае – соглашаться, не давая при этом никаких обещаний и гарантий. Отвечайте общими фразами и ведите себя максимально расслабленно и умиротворенно.
Рыбы
Для спонтанных решений сейчас не время. Хорошо обдумайте все свои шаги – и только затем действуйте, причем максимально решительно.