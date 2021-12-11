Гороскоп на 12 декабря 2021: что ждет все знаки Зодиака

Гороскоп на 12 декабря 2021 года всем знакам Зодиака советует заняться очищением. Полезно заниматься уборкой, чистить свой организм и даже мысли, сообщает УНИАН.

Сегодня нужно:

укреплять свое здоровье;

заниматься своим финансовым саморазвитием, практиковать эти знания;

ходить в гости;

начинать краткосрочные, но при этом трудоемкие дела.

Сегодня нельзя:

перетруждаться;

грустить;

переедать.

Восьмой лунный день и Луна, что растет в знаке Овен, отвечают за расцвет физических и умственных способностей человека: наш потенциал выходит на свой месячный пик – и важно правильно распорядиться этими ресурсами.

Овен

Сегодня представители знака слишком категоричны и прямолинейны. Это грозит конфликтами с окружающими. Свое эго стоит немного поумерить – ну, или просто заниматься индивидуальным проектами в гордом одиночестве.

Телец

Представителям знака стоит сегодня держать ухо востро при общении с любимыми авторитетами в вашей жизни – будь то строгий начальник, авторитарная мама или любовный партнер, который излишне любит покомандовать. В общении с ними в этот день лучше изначально выбрать тактику обаятельных улыбок и перевода всех вопросов в шутку.

Близнецы

Вероятны конфликты и споры – и не факт, что представители знака выйдут из них победителем. Поэтому, если имеется хоть малейшая возможность, то разбирательства стоит отложить, а аргументы – приберечь до более выгодного момента.

Рак

Сегодня самое время для решительного шага: вспомните, что давно откладывали или не решались сделать – и начинайте действовать. Именно в эти лунные сутки сделайте хотя бы полшажочка в направлении этой мечты – и считайте, что дело в шляпе.

Лев

Отличный день для ремонта и вообще любых исправлений: можно редактировать свои тексты, налаживать отношения, если те дали трещину, просто признавать и анализировать свои ошибки (это залог, что вы убережете себя от них в дальнейшем).

Дева

Обостренное чувство справедливости не доведет сегодня представителей знака до добра: да, они защитят свои убеждения, но при этом наживут себе новых врагов. Поэтому, вступая в дискуссию – постарайтесь вспомнить о дипломатичности.

Весы

Главный помощник сегодня – прямолинейность и честность. Все попытки схитрить обернутся против вас. Зато открытость и четкие, предельно ясные формулировки помогут в любом деле.

Скорпион

Без предварительного плана и самодисциплины день пройдет впустую: представители знака рискуют метушливо потратить свое время на всякую ерунду. При этом стоит критически оценивать важность задач – чтобы в первой половине дня не растратить все силы на то, что делать сегодня и вовсе необязательно.

Стрелец

Сегодня представитель знака может обидеть дорогого ему человека сам того не желая. Стоит быть осторожнее со своими порывами высказать "правду-матку" прямо в глаза. Лучше избегать серьезных разговоров.

Козерог

Сегодня стоит проявить максимум деликатности и осторожности в общении с друзьями и родными. Ваша критика сейчас не к месту и не ко времени: в данный момент она лишь всё обострит и испортит.

Водолей

Энергетика Водолея сегодня под угрозой: вас могут попытаться втянуть в ненужный конфликт, изрядно потрепав нервы и высосав из вас все энергетические соки. Лучшая линия поведения в таком случае – соглашаться, не давая при этом никаких обещаний и гарантий. Отвечайте общими фразами и ведите себя максимально расслабленно и умиротворенно.

Рыбы

Для спонтанных решений сейчас не время. Хорошо обдумайте все свои шаги – и только затем действуйте, причем максимально решительно.