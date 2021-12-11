В Раде раскритиковали инициативу Зеленского по Донбассу

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности проведения референдума по Донбассу является безответственным и вызовет непонимание у западных партнеров, сообщает Украина 24.

Об этом заявила народный депутат Украины от "Голоса" Инна Совсун.

"Безусловно, я и партия "Голос" относимся к предложению, озвученному вчера президентом Зеленским по поводу референдума, крайне негативно. Во-первых, это совершенно безответственно со стороны власти. За 2,5 года президент Зеленский не предложил никакой конкретной идеи по разрешению кризиса на Донбассе. Все, что мы слышали - это разрозненные идеи типа посмотреть в глаза Путину и увидеть там мир. Прямые переговоры без возможности даже создания переговорной позиции. Но никакой конкретной стратегии он не презентовал ни украинскому народу, ни нашим международным партнерам. И сейчас наши международные партнеры пытаются сформулировать какую-то позицию по решению вопроса войны на Донбассе, в то время как украинские власти по факту просто реагируют на те предложения, которые озвучивают или американцы, или европейские партнеры" , - заявила она.

Совсун также упрекнула президента за "очень неожиданные предложения, например, о прямых переговорах с Москвой".

"Это значит – переговоры без посредников. И когда я слышу от президента предложение о прямых переговорах с Москвой, то у меня есть вопрос – а что мы на прямых переговорах можем предложить Путину? Что такого мы можем ему дать, на что он согласился бы в обмен на какие-то уступки? Мы можем предложить что-то, только когда с нами за столом переговоров сидят наши западные партнеры, которые могут четко сказать - если вы не выполняете вот это, тогда мы вводим дополнительные санкции против России, которая является агрессором в этой ситуации. А если сидит за столом переговоров только Зеленский и Путин, то что мы можем предлагать?" – объяснила депутат .

По ее словам, "когда такие вещи появляются, то для западных партнеров это вызывает определенное непонимание относительно того, какова текущая позиция Украины".