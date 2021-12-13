7 правил этикета, которые помогут угодить с подарком

Декабрь – это период праздников, корпоративов, теплых семейных и дружеских вечеров. В эти дни принято обмениваться подарками, поэтому уже сейчас многие задумываются, что подарить коллеге, друзьям и родственникам на Новый год, сообщает Обозреватель.

Но стоит быть осторожным во время покупок, поскольку близкая подруга может обрадоваться духам от любимого бренда, а вот коллегу такой личный и дорогой презент может обескуражить. Далее о правилах этикета, которые следует соблюдать при выборе подарков.

Упаковка не должна быть лучше самого подарка

Не стоит украшать яркой оберткой символический подарок. Источник: pixabay.com

В яркой праздничной коробке должен хранится не менее яркий и красивый подарок, а не дешевая безделушка. Дело в том, что при виде изысканной обертки складывается впечатление, будто внутри запаковано что-то грандиозное. Поэтому такой презент может сильно разочаровать. Об этом написали эксперты Ассоциации исследований потребителей.

Следовать списку желаемых подарков

Следует выбрать подарок из перечня желаний. Источник: pixabay.com

Если подруга составила перечень подарков, которые она хочет получить – его необходимо придерживаться. Исследования Journal of Experimental Social Psychology доказали, что заказанные заранее подарки ценят гораздо больше, чем нежелательные сюрпризы.

Добавить открытку с именем

Подарок следует дарить со своей подписью. Источник: pexels.com

Эксперт по этикету Мика Майер рекомендует подписать открытку своим именем, если презент дарят в большой компании на праздник. Это поможет человеку не забыть, кто вручил подарок и достойно отблагодарить в будущем.

Дарить символические презенты

Даже если хозяева попросили ничего не дарить, не стоит приходить в гости с пустыми руками. Мика Майер отмечает, что приход в гости без подарков – признак дурного тона. Приятным презентом для каждой хозяйки станет набор свечей, праздничных салфеток или готовые и украшенные блюда к столу.

Подарить сертификат на шоппинг вместо денег

Сертификат – отличный подарок. Источник: pexels.com

Исследователи Incentive Federation провели опрос и большинство респондентов ответили, что считают сертификат на шоппинг, впечатления или поездку оставляет больше приятных воспоминаний, чем наличные деньги. Вместо того чтобы купить какую-то вещь по своему вкусу – лучше подарить купон на эту сумму.

Дарить нейтральные подарки коллегам

Сладости, подарочный сертификат и канцелярские принадлежности являются отличными подарками для коллег в офисе. Не стоит дарить сотрудникам парфюмерию, косметику и одежду.

Придерживаться лимита стоимости подарка

Следует придерживаться договоренности с коллективом при обмене подарками. Источник: pexels.com

Во многих компаниях принято обмениваться подарками перед Новым годом. Обычно коллеги перед корпоративом обсуждают цену презентов. К примеру, устанавливают лимит – не более 300 гривен. Не стоит превышать эту сумму и дарить слишком дорогой презент. Поскольку сотрудник, который вручит более дешевый подарок, будет чувствовать себя неловко.