Над Украиной летал самолет-разведчик США

Над Украиной летал самолет-разедчик армии США, он пролетел вдоль временно оккупированных Россией Крыма и части территорий Донбасса. Трек полета показал сервис Flight Radar 24, сообщает Лига.net.

По данным трека, американский разведсамолет Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным JAKE 11 взлетел из Великобритании, долетел до Украины, у Первомайска Харьковской области повернул на юг, а у Токмака Запорожской области – на запад.

У Ревовы Одесской области самолет развернулся и начал возвращаться по тому же маршруту, вероятно, обратно в Великобританию.

На момент публикации самолет находится в районе польского города Люблин на высоте 36 025 футов (10 980 метров).

Flight Radar 24

СПРАВКА. Boeing RC-135 – семейство крупных американских стратегических разведсамолетов, эксплуатируются армиями США и Великобритании. Они поступили на службу в 1960-х, использовались при войне во Вьетнаме, Югославии, Ираке, операциях в Ливии и Панаме.

Во времена холодной войны эти самолеты следили за советскими силами противовоздушной обороны и запусками межконтинентальных ракет СССР.

Модификация Rivet Joint оборудована набором датчиков, которые позволяют обнаруживать, идентифицировать и определять местоположение сигналов по всему электромагнитному спектру. На борту могут находиться до 30 человек, включая экипаж, офицеров радиоэлектронной борьбы, операторов разведки и техников.