На Донбассе в результате обстрела был ранен украинский военный

На Донбассе в результате обстрела был ранен украинский военный
Фото: zsu.gov.ua

С начала суток в районе проведения ООС, пророссийские боевики трижды открыли огонь по позициям украинских защитников. Один из военных был ранен, сообщает РБК-Украина.

Игнорируя договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, боевики Российской Федерации 3 раза нарушили "тишину", а именно:

  • в направлении Песчаного - вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи Каменки - обстреливали из стрелкового оружия;
  • в сторону Катериновки - открыли огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов один из защитников Украины получил ранения.

"Воину оказана домедицинская помощь и он был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - пишет пресс-служба.

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