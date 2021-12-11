На Донбассе в результате обстрела был ранен украинский военный
С начала суток в районе проведения ООС, пророссийские боевики трижды открыли огонь по позициям украинских защитников. Один из военных был ранен, сообщает РБК-Украина.
Игнорируя договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, боевики Российской Федерации 3 раза нарушили "тишину", а именно:
- в направлении Песчаного - вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Каменки - обстреливали из стрелкового оружия;
- в сторону Катериновки - открыли огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В результате обстрелов один из защитников Украины получил ранения.
"Воину оказана домедицинская помощь и он был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - пишет пресс-служба.