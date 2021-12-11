В Украине упал спрос на недвижимость

В Украине во второй половине 2021 года упала активность на рынке недвижимости. В зависимости от сегмента – от 10 до 50%. С одной стороны, покупателей отпугнули неподъемные цены на квадратные метры, с другой же, – угроза военной эскалации со стороны России, новый штамм коронавируса и неожиданный рост курса валют, сообщает Обозреватель.

Что будет дальше с ценами на недвижимость, почему может снизиться или увеличиться спрос – читайте в материале.

Когда и как изменятся цены на квартиры?

Стоимость квартир на первичном и вторичном рынке в следующем году должна повыситься на 5-15%. Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита уточнил, что подорожания стоит ожидать только во втором квартале 2022-го.

А вот в первые месяцы нового года ситуация должна быть неизменной. Причина – продавцы будут всячески сдерживать спрос и не рискнут потерей покупателей.

"Со второго квартала 2022 года из-за начала нового делового сезона рынок может отреагировать незначительным ростом цен в пределах 5%. Однако такой рост будет зависеть от уровня спроса в том или ином сегменте" , – подытожил эксперт.

Правда, есть немало факторов, которые могут изменить эту тенденцию, добавил консультант по недвижимости Иван Кудояр.

Сколько сейчас стоят квартиры в Киеве (данные Благосвит):

1-комнатная квартира: $2,15 за кв. м;

2-комнатные квартиры: $2,19 за кв. м;

3-комнатные квартиры: $1,98 за кв. м.

По словам девелоперов, на первичном рынке роста цен стоит ожидать только с марта 2022 года. А наиболее высокие ценовые колебания возможны в период с апреля по июнь и с октября по декабрь (в пиковые сезоны на первичке), уточнил основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий.

"Активизация покупателей ожидается со второй половины марта. В то же время их активность будет неоднородной. Особенной популярностью будут пользоваться преимущественно объекты классов комфорт и комфорт плюс. Именно поэтому при благоприятной политико-экономической ситуации в стране в 2022 году только у 30-40% новостроек рост цен будет мотивирован повышенной популярностью у покупателей" , – говорит Подвысоцкий.

По его словам, в 2022-м более 60-65% спроса на первичном рынке сосредоточится на одно- и двухкомнатных квартирах площадью до 60 кв м в объектах классов комфорт и комфорт плюс, с высоким качеством строительства и полноценным инфраструктурным комплексом.

Также Подвысоцкий отметил, что ценовая ситуация на первичном рынке будет зависеть в том числе и от объемов ипотеки. Немаловажную роль сыграют и условия работы девелоперов. Речь идет о законодательных изменениях, направленных на защиту инвесторов и создание прозрачных условий ведения бизнеса.

Как и почему снизятся цены на недвижимость?

Снижение спроса на недвижимость объясняется, в частности, высокой стоимостью жилья. По словам Кудояра, некоторые граждане испуганы угрозой эскалации военного конфликта, кого-то пугает ситуация с коронавирусом, еще некоторых – рост курса доллара.

"С середины сентября активность и на первичном и на вторичном рынке немного упала. По разным данным, от 10 до 50%. Если напряженная ситуация продлится еще два-три месяца, то цены немного притормозят в своем росте. Возможно даже небольшое падение. Но если люди привыкнут к угрозе, коронавирусу, цены опять нормализуются и пойдут немного вверх" , – говорит эксперт.

По словам Питы, сейчас спрос на рынке падает и до конца текущего года может снизиться до 30% на первичном рынке. Причиной такого явления эксперт называет чересчур быстрый рост стоимости квадратных метров, который не соотносится с платежеспособным спросом.

"С 2020 года и на протяжении 2021-го стоимость жилья в новостройках в крупнейших городах Украины выросла в среднем на 35-40%. В то же время количество сделок за два года также увеличилось в среднем на 25-30%. Однако слишком быстрые процессы на рынке привели к фактическому "истощению" платежеспособного спроса" , – рассказал он.

А вот на вторичном рынке, как отметил эксперт, в зависимости от региона в последние месяцы спрос упал на 17-35%.

В целом, ситуация на рынке недвижимости в Украине остается достаточно сложной и местами непрогнозируемой. Цены на квартиры растут, но вот спрос вместе с покупательной способностью украинцев снижается.