Посол оценил вероятность поставок Германией оружия Украине

Посол Украины в Германии Андрей Мельник оценил вероятность того, что новое правительство ФРГ предоставит оборонительное вооружение стране. По его словам, это "слишком оптимистичное ожидание", сообщает Зеркало недели.

По словам Мельника, вероятно то, что новое руководство Германии под правлением нового канцлера Олафа Шольца, как и предыдущее, не планирует менять курс в отношении Украины.

"Упомянутая вами история очень показательна и демонстрирует общее отношение и подходы предыдущего руководства Германии и, боюсь, так же и нового правительства относительно предоставления, а точнее, предоставлении Украине оборонного вооружения" , - заявил Мельник.

Как отметил посол, в руководстве были неформально переданы сигналы о том, что предоставление вооружения может якобы еще больше спровоцировать эскалацию у границ Украины и привести к большему количеству столкновений. Сейчас это главная аргументация в Германии, которое посольство неофициально слышит в течение последних лет.

"Изменится ли это отношение Берлина при новом правительстве? Думаю, что было бы слишком оптимистично ожидать, что кабинет канцлера Олафа Шольца будет иметь какой-то другой курс" , - добавил Мельник.

В то же время Мельник отметил, что посольство и в дальнейшем пытается убедить руководство Германии в том, что оборонительное вооружение необходимо Украине для защиты жизни своих людей и сдерживания агрессии со стороны Российской Федерации, а не для провокаций.