Эксперт назвал настоящую "красную линию" Путина по Украине

Эксперт назвал настоящую "красную линию" Путина по Украине

Президент России Владимир Путин боится не войск НАТО на украинской территории, а демократической стабильности в Украине, сообщает Украина 24.

Такое мнение высказал российский политик Леонид Гозман, комментируя "красные линии", которые Путин очерчивает для Украины.

"Он (Путин - ред.) всякие "красные линии" рисует, хотя когда он говорит, что "красная линия" для него - это Украина в НАТО или войска НАТО на территории Украины, на самом деле, дело не в этом. Мне кажется, что руководство моей страны опасается не войск НАТО в Украине, а демократической стабильности в Украине. Угрозой для режима является ваша демократия, а не какие-то мифические войска НАТО", - заявил он.

Гозман отметил, что войска НАТО никакой угрозы для России не представляют:

"Это видно по бывшим советским республикам Прибалтики, ныне - балтийским странам, где стоят войска НАТО. Они входят в НАТО, и ничего - граница совершенно спокойна, безопасна, и никого это не волнует".

Как подчеркнул российский политик, Кремлю нужно, "чтобы Украина была вассалом России, чтобы статус Украины был не выше, чем статус стран Варшавского договора во времена Советского Союза".

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