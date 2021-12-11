Глава Национального банка Украины заявил о давлении
Глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил о давлении со стороны "определенных лиц", сообщает Деловая столица.
Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg.
"Я был под давлением с момента моего назначения", — отметил он.
Добавив, что НБУ проделал большую работу по стабильности на финансовых рынках, самую прибыльную банковскую систему за всю историю, большую работу по независимости НБУ.
Дополняя ответ о давлении он заявил, что речь идет о влиянии на процесс принятия решений внутри НБУ, информационные кампании в прессе, направленные на топ-менеджеров НБУ.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что кризисная кадровая ситуация в Национальном банке Украины улажена.