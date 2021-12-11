Под Харьковом прошли учения теробороны

Учения "Стрелецкий день" с участием резервистов теробороны состоялись 11 декабря на территории учебного центра Института танковых войск Харьковского национального технического университета "ХПИ" в поселке Подвирки под Харьковом, сообщает Укринформ.

Об этом сообщил заместитель командира 113-й бригады территориальной обороны по вопросам коммуникации Михаил Блажко.

Он отметил, что в учениях приняли участие полтысячи человек, в частности, резервисты, военнослужащие, представители Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, Пограничной службы и общественных организаций.

"В течение 6 часов они продемонстрировали тактическую и психологическую подготовку, знания тактической медицины, минной безопасности и танковую обкатку - когда ты находишься в окопе, а над тобой идут танки, и у тебя задача их взорвать", - отметил Блажко .

По его словам, "Стрелецкий день" засвидетельствовал достойный уровень подготовки всех задействованных подразделений.

"Ситуация на востоке страны контролируемая, защита, если нужно, со стороны терробороны и структур взаимодействия будет обеспечена на 100 процентов", - подчеркнул Блажко .

Он также сообщил, что на пограничной Харьковщине насчитывается 3,5 тыс. бойцов теробороны, и их количество планируется увеличивать.