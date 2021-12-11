Ляшко назвал тариф на роды в 2022 году

В Украине тариф на роды в рамках программы медицинских гарантий в 2022 году составит 15 101 гривну, сообщает Корреспондент.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Ляшко написал об этом после посещения одного из частных роддомов со своим заместителем Алексеем Яременко.

"Дискутировали и искали ответ на вопрос, почему частные роддома не подаются на контракты по программе медицинских гарантий по направлению роды. Кстати, тариф на роды в программе медицинских гарантий на 2022 год составляет 15 101 грн", - написал Ляшко .

Ляшко написал, что основной ответ заключается в том, что частным учреждениям органы местного самоуправления не покрывают расходы на содержание основных фондов, амортизацию дорогостоящего медицинского оборудования, энергоносители, коммунальные услуги

Министр подчеркнул, что охрана материнства и детства является одним из приоритетов деятельности правительства на 2022 год.