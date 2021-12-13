"Маска" 2 сезон 8 выпуск: кто покинул шоу

8 выпуск 2 сезона "Маски" порадовал зрителей и звездных детективов выступлениями семерых участников. Кому из них пришлось показать настоящее лицо и навсегда покинуть шоу – узнавайте дальше, сообщает 24 Канал.

Ранее "Маску" покинул Поросенок. Оказалось, что под этим костюмом прятался Павел Зибров. Кого же зрители и звездные детективы телеканала "Украина" разоблачили на этот раз?

В финальном голосовании только зрители выбирают между двумя масками. Они голосуют за того, с кого хотят снять маску. Участник, который наберет наибольшее количество голосов должен показать свое лицо.

Первое голосование 8-го выпуска состоялось после выступлений Робота, Тигра и Гориллы. Наименьшее количество голосов получила Горилла, попавшая в зону риска на разоблачение.

Следующего номинанта выбирали между Мухомором, Скандалом, Жирафой и Котиком. Скандал ошеломила тем, что самостоятельно сняла маску, однако под ее маской была еще одна, поэтому настоящее лицо этой участницы никто не увидел. Не удалось завоевать расположение зрителей в зале и звездных детективов Котику.

Итак, решающий выбор пришлось делать между лидерами прошлых выпусков – Гориллой и Котиком.

Номинанты на разоблачение/ Фото пресс-службы

В шаге в полуфинал зрители решили снять маску с Гориллы – любимицы Олега Винника. Оля Полякова разозлилась и ушла из-за такого решения зрителей в зале, ведь Горилла была претенденткой на победу. Оказалось, что под этим костюмом пряталась певица TAYANNA! И звездные детективы были правы в своей версии.