Курс валют НБУ на 12 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 12 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 11 декабря, не изменился и остается на уровне 27.10 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 12 декабря 2021 года.

Евро не изменился, и его курс составил 30.68 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 12 декабря 2021 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.68 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 12 декабря 2021 года.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 35.80 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 12 декабря 2021 года.

Курс швейцарского франка не изменился и составил 29.37 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 12 декабря 2021 года.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.66 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 12 декабря 2021 года.