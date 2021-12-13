Легко и без нервов: как убрать пятна от кофе с белой одежды

Белые вещи выглядят великолепно – до тех пор, пока на них не появится неожиданное пятно. Что делать, если вы случайно разлили кофе на белую рубашку или футболку, рассказала ﻿ МакКоли, сообщает 24 Канал.

Следы от кофе довольно трудно постирать обычными средствами – на белых вещах все равно останется видимое пятно. Чтобы постирать запятнанную рубашку или футболку, нужно применить уксус и мыло.

Что нужно сделать для очищения белой одежды от кофе

Приложите салфетку к свежему пятну – она отнимет остатки жидкости.

Положите вещь в сосуд и залейте кипятком.

Добавьте в воду 1 стакан белого уксуса и немного жидкого мыла.

Оставьте одежду в воде на 30 минут.