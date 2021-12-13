Легко и без нервов: как убрать пятна от кофе с белой одежды
Белые вещи выглядят великолепно – до тех пор, пока на них не появится неожиданное пятно. Что делать, если вы случайно разлили кофе на белую рубашку или футболку, рассказала МакКоли, сообщает 24 Канал.
Следы от кофе довольно трудно постирать обычными средствами – на белых вещах все равно останется видимое пятно. Чтобы постирать запятнанную рубашку или футболку, нужно применить уксус и мыло.
Что нужно сделать для очищения белой одежды от кофе
- Приложите салфетку к свежему пятну – она отнимет остатки жидкости.
- Положите вещь в сосуд и залейте кипятком.
- Добавьте в воду 1 стакан белого уксуса и немного жидкого мыла.
- Оставьте одежду в воде на 30 минут.
"После того, как футболка полежит в воде, потрите место с пятном ненужной зубной щеткой и постирайте в машине. И все – пятно исчезло,", – отметила МакКоли.