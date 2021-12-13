Легко и без нервов: как убрать пятна от кофе с белой одежды

Белые вещи выглядят великолепно – до тех пор, пока на них не появится неожиданное пятно. Что делать, если вы случайно разлили кофе на белую рубашку или футболку, рассказала ﻿ МакКоли, сообщает 24 Канал.

Следы от кофе довольно трудно постирать обычными средствами – на белых вещах все равно останется видимое пятно. Чтобы постирать запятнанную рубашку или футболку, нужно применить уксус и мыло.

Что нужно сделать для очищения белой одежды от кофе

  • Приложите салфетку к свежему пятну – она отнимет остатки жидкости.
  • Положите вещь в сосуд и залейте кипятком.
  • Добавьте в воду 1 стакан белого уксуса и немного жидкого мыла.
  • Оставьте одежду в воде на 30 минут.

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"После того, как футболка полежит в воде, потрите место с пятном ненужной зубной щеткой и постирайте в машине. И все – пятно исчезло,", – отметила МакКоли.

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