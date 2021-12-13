Топ-7 лучших фильмов 2021 года

Основу рейтинга лучших фильмов 2021 года составили режиссерские работы, которые одобрили кинокритики со всего мира, сообщает Обозреватель.

Далее в материале о 7 фильмах этого года, которые стали фаворитами кинокритиков.

1. "Власть пса"

Режиссер: Джейн Кэмпион

Страны: Великобритания, Австралия, США, Канада, Новая Зеландия

Жанры: драма, вестерн

Главные герои – братья Бербенк, владельцы крупнейшего ранчо в Монтане. У них успешно получается заниматься своей работой и находить общий язык, хотя эти мужчины – абсолютные противоположности по характеру. Фил слишком прямолинеен и груб, а Джордж – тихий, спокойный и всегда мечтательный.

Однажды Джордж решает жениться на вдове, после чего она переезжает домой к своему мужу. Филу это не нравится, так что он делает все возможное, чтобы избавиться от новой жительницы. Узнайте, что именно стало причиной ненависти и как далеко может зайти главный герой, одержимый своими планами.

2. "Лакричная пицца"

Режиссер: Пол Томас Андерсон

Страна: США

Жанры: драма, комедия

События происходят в 70-х годах XX века. Главный герой Гэри Валентайн всю свою жизнь мечтает стать известным артистом. Для того чтобы реализовать запланированное, он поступает на факультет актерского мастерства.

Он случайно встречает Джона Питерса, звездного продюсера, который в свое время помог обрести славу Барбаре Стрейзанд. Гэри долго не может поверить, какой шанс "подарила" ему жизнь, но в конце концов ему приходится пересмотреть свои приоритеты.

3. "Сядь за руль моей машины"

Режиссер: Рюсуке Хамагути

Страна: Япония

Жанр: драма

Это экранизация рассказа из книги Харуки Мураками "Мужчины без женщин". В ней говорится о выдающемся режиссере Юсуке. Он долгое время был женат на драматуре Ото, но стал вдовцом.

Муж тяжело переживает потерю любимой. Его приглашают поучаствовать в фестивале: нужно поставить пьесу русского классика. Он согласился, и решает воспользоваться услугами наемного водителя. Водителем Юсуке становится привлекательная и молчаливая девушка Мисаки. У них постепенно начинают просыпаться взаимные чувства.

4. "Побег"

Режиссер: Йонас Поэр Расмуссен

Страны: Норвегия, Швеция, Дания и Франция

Жанр: документальный

В анимационном фильме показана реальная история афганского беженца. Он без паспорта и денег убегал из своей страны в Данию, опасаясь, что его могут в любой момент поймать и депортировать. Главный герой фильма имеет нетрадиционную ориентацию, но причиной побега стали не желание толерантного отношения, а война в стране.

5. "Титан"

Режиссер: Жюлия Дюкурно

Страны: Франция, Бельгия

Жанры: триллер, ужасы, драма

Алексия не умеет выражать эмоции. Причиной послужило холодное отношение к девушке со стороны отца. Все детство она прожила рядом с папой, но он каждый раз пытался избегать контактов с дочерью.

Став взрослой, главная героиня осознала, что понимает только насилие. И только благодаря такой агрессивной форме может показывать чувства. Когда этот способ выражения эмоций заходит слишком далеко, Алексия убегает. Она полностью изменяет свою внешность: налысо побрилась и стянула грудь эластичным бинтом. Но потом она встретила человека, который навсегда изменил ее жизнь.

6. "Лето соула"

Режиссер: Ахмир-Халиб Томпсон

Страна: США

Жанр: документальный

Это фильм о легендарном музыкальном фестивале, который в 1969 году проходил в Гарлеме (часть Нью-Йорка (США), населенная главным образом афроамериканцами). К тому времени его посетили более 300 000 зрителей, но это событие стало "незаметным" в мировой музыкальной истории.

Видеосъемки с этого фестиваля "припадали пылью" 50 лет. А в 2021 году режиссер Ахмир Томпсон, более известный как Questlove и барабаншик группы "The Roots", снял и выпустил фильм "Лето соула", который стал не только концертным, но и историческим отчетом о событии, повлиявшем на афроамериканскую культуру.

7. "Память"

Режиссер: Апичатпонг Вирасетакул

Страны: Таиланд, Колумбия, Франция, Германия, Мексика, Китай

Жанр: драма

Главная героиня Джессика отправляется из Шотландии в Колумбию. Причиной переезда стала болезнь сестры Боготе. Родственница настолько слаба, что постоянно спит. У Джессики тоже есть проблемы. Она постоянно слышит странный звук, похожий на взрыв или сильный удар. Однажды женщина очнулась от этого шума, и больше не смогла спать. Из-за отсутствия сна ее начинает беспокоить повышенная тревожность и помутнение сознания.

Пытаясь найти источник звука, Джессика постепенно теряет связь с реальностью. Однажды она познакомилась со звукорежиссером Эрнаном. Он помог ей сгенерировать искусственный аналог этого шума.