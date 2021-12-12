Усик и Фьюри встретились на бое Ломаченко

Усик и Фьюри встретились на бое Ломаченко
Фото: Twitter

Перед боем Василя Ломаченко с Ричардом Комми в Нью-Йорке состоялась встреча двух чемпионов мира в супертяжелом весе – Александра Усика и Тайсона Фьюри, сообщает Сегодня.

Усик прибыл в США поддержать своего друга и кума Ломаченко, а Фьюри приехал поздравить промоутера Боба Арума с 90-летием. Напомним, Ломаченко победил Комми судейским решением.

Перед главным поединком вечера Арума торжественно поздравили с юбилеем и вручили огромный торт в виде боксерской перчатки.

А затем к рингу вышел Тайсон Фьюри, чтобы спеть знаменитую песню Happy Birthday.

После этого Фьюри и Арум сделали совместное фото, а компанию им составил как раз Усик.

Фанаты бокса сразу же обратили внимание на разницу в габаритах потенциальных соперников.

Для сравнения:

  • Рост Усика – 191 см, вес – 100 кг
  • Рост Фьюри – 206 см, вес – 125,6 кг

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