Усик и Фьюри встретились на бое Ломаченко

Перед боем Василя Ломаченко с Ричардом Комми в Нью-Йорке состоялась встреча двух чемпионов мира в супертяжелом весе – Александра Усика и Тайсона Фьюри, сообщает Сегодня.

Усик прибыл в США поддержать своего друга и кума Ломаченко, а Фьюри приехал поздравить промоутера Боба Арума с 90-летием. Напомним, Ломаченко победил Комми судейским решением.

Перед главным поединком вечера Арума торжественно поздравили с юбилеем и вручили огромный торт в виде боксерской перчатки.

А затем к рингу вышел Тайсон Фьюри, чтобы спеть знаменитую песню Happy Birthday.

Tyson Fury flew to New York and put on a show tonight as a surprise guest at Vasyl Lomachenko vs Richard Commey, singing to Bob Arum who turned 90 this week…



[???? MartyMar718] pic.twitter.com/OM9gHKorgI — Michael Benson (@MichaelBensonn) December 12, 2021

После этого Фьюри и Арум сделали совместное фото, а компанию им составил как раз Усик.

Tyson Fury and Oleksandr Usyk together at Vasyl Lomachenko vs Richard Commey in New York tonight… pic.twitter.com/eITmK50beW — Michael Benson (@MichaelBensonn) December 12, 2021

Фанаты бокса сразу же обратили внимание на разницу в габаритах потенциальных соперников.

Для сравнения: