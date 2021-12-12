Режим инкогнито: Стив Джобс ездил на автомобилях без номеров

Стив Джобс был не только выдающимся менеджером и изобретателем, а и знатным хитрецом. Он эксплуатировал машины без номеров и каждые полгода менял автомобиль, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Основатель Apple был ярким поклонником немецкого автопрома. Его самые любимые машины в последние годы жизни – серебристые родстеры Mеrcеdеs-Bеnz SL 55 AMG. Почему во множественном числе? Все дело в том, что Джобс ездил на автомобиле не более полугода, а затем менял его на точно такой же без отличий по цвету и комплектации. При этом отличительной особенностью автомобилей Стива Джобса было полное и постоянное отсутствие номерных знаков.

Злопыхатели утверждали, что таким способом глава Apple пытался избежать штрафов – якобы он специально парковал свой Mercedes на местах для людей с ограниченными физическими возможностями. Но как это проверить, если на машине-то нет номеров?

На самом деле история с отсутствием номерных знаков несколько интереснее. По законам Калифорнии, где проживал Джобс, номера на новую машину необходимо установить на машину в течение 6 месяцев после покупки. Джобс пользовался этой хитростью.

Он 5-6 месяцев беспрепятственно ездил на "чистом" Mеrcеdеs Bеnz SL 55 AMG, после чего возвращал его дилеру и покупал новый точно такой же автомобиль. Автосалон с радостью принимал его машину и затем перепродавал по максимальной цене, делая упор на имени и статусе первого владельца.

Неприятие Джобсом номеров имеет две причины. Во-первых, он не хотел, чтобы люди могли идентифицировать его машину. А во-вторых, ему не нравился... шрифт номерных знаков Калифорнии. Да-да, эти ненавистные буквы и цифры.

В 2019 году в Калифорнийский транспортный кодекс была внесена поправка, отменившая право на "полгода без номеров". С тем пор местным жителям необходимо регистрировать новые автомобили сразу после покупки.