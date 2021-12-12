Мокрый снег, туман, метель: синоптики предупредили о непогоде

Синоптики предупредили, что сегодня в Украине продолжает удерживаться непогода. В горах - метель, на Прикарпатье - сильный мокрый снег.﻿, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

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Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

В западных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица, днем значительный мокрый снег, на Прикарпатье местами сильный мокрый снег (I уровень опасности, желтый).

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах.

В Киеве и области туман видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, в связи со снегопадами, в горах Львовской области и в высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет отмечаться значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).