Эрдоган: соцсети являются одной из главных угроз демократии

11 декабря на Международном саммите по стратегическим связям в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал социальные сети одной из главных угроз демократии, сообщает Новое время.

"Социальные сети, которые на момент своего появления назывались символом свободы, превратились в один из основных источников угрозы сегодняшней демократии" , — заявил Эрдоган.

Он добавил, что активное развитие технологий и виртуального пространства влияет на формирование социальной среды общества.

"С ростом интереса к социальным сетям набирают обороты потоки лжи, сфабрикованных новостей и дезинформации. Из-за отсутствия эффективных механизмов контроля за виртуальным пространством жизни миллионов людей по всему миру омрачаются распространением ложных новостей. Проблема дезинформации вышла за рамки национальной безопасности отдельных государств, достигнув масштабов глобальной угрозы безопасности" , — сказал Эрдоган.

По словам президента Турции, на фоне роста потоков лживой информации "демократически развитые страны, подобные Турции, должны сохранять бдительность".

Он также заверил, что власти страны это делают, "не нарушая права граждан на получение точной и беспристрастной информации".