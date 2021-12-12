Красивый маникюр на Новый год: самые лучшие идеи

Новый год – хороший повод достать из шкафа самые лучшие наряды, сделать умопомрачительную прическу и побаловать себя праздничным маникюром, сообщает УНИАН.

Подсказываем самые красивые идеи дизайна для ногтей на Новый год – на разный вкус и длину ногтей.

Нежный маникюр на Новый год 2022

Нежный маникюр на Новый год / фото pexels

Любительницы простого и скромного маникюра могут попробовать бежевый, нежно-розовый, небесно-голубой. Для праздничного эффекта один из ногтей можно покрыть прозрачным лаком с блестками. Такой маникюр хорошо смотрится на девушках-подростках.

Яркий маникюр на Новый год

Яркий маникюр на Новый год / фото pexels

В повседневности для разноцветного маникюра обычно используют разные оттенки одного цвета. Но раз в год можно сделать исключение. Позвольте вашим ногтям кричать о празднике – не бойтесь использовать яркие цвета и любимые узоры.

Блестящий маникюр на Новый год

Блестящий маникюр / фото pixabay

Маникюр на Новый год на длинные ногти хорошо смотрится в однотонном дизайне с блестками на свободном крае ногтя. Блестки могут быть золотыми, серебристыми или розовыми, а сам ноготь лучше всего покрыть прозрачным гелем или лаком натурального цвета.

Маникюр "кошачий глаз"

Темный маникюр на Новый год / фото pexels

Маникюр "кошачий глаз" был одним из главных трендов 2021 года, и остается актуальным и в следующем году. Для такого красивого дизайна используют лак с магнитными микрочастицами и воздействуют на него магнитом. В результате получаются очень красивые переливы. Такой маникюр лучше доверить профессионалу. Он хорошо выглядит в любом цвете и длине.

Модные цвета маникюра на Новый год 2022

Модные цвета маникюр на Новый год / фото pexels

Главным цветом Нового года 2022 будет голубой во всех оттенках. Самыми актуальными цветами ногтей будут лавандовый, амазонитовый, мятный, лавандовый. Актуальными также будут белый, бледно-розовый, бордовый, бежевый, черный. От фиолетовых, зеленых и оранжевых ногтей лучше отказаться.