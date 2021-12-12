Байден отреагировал на смертельное торнадо в США

Президент США Джо Байден в субботу, 11 декабря, назвал серию торнадо, от которых пострадали регионы на юго-востоке страны 10-11 декабря, одной из крупнейших в истории, сообщает Deutsche Welle.

"Это трагедия. И мы до сих пор не знаем, сколько жизней потеряли и полный объем ущерба" , - сказал Байден.

Он также пообещал, что федеральное правительство сделает все возможное, чтобы помочь пострадавшим в результате стихии и призвав к единству.

"Это один из тех моментов, когда мы – не демократы и не республиканцы. Звучит как преувеличение, но это реальность. Мы все – американцы" , – заявил президент США.

Байден пообещал посетить наиболее пострадавший штат Кентукки, когда станет ясно, что он с командой не будет мешать спасательной операции.

Накануне глава Белого дома утвердил введение чрезвычайной ситуации в Кентукки, где из-за стихии погибли не менее 70 человек. В связи с этим федеральная помощь туда будет выделена в ускоренном порядке.

Во время визита в зону бедствия 11 декабря губернатор штата Кентукки Энди Бешер заявил, что нанесенные торнадо разрушения превысили все ожидания. По его словам, стихия оставила после себя полосу разрушений протяженностью более 200 миль (более 300 километров): на этом пути все исчезло - жилые дома, магазины, промышленные предприятия.

Одни из самых больших разрушений зафиксировали в Мейфилде на западе Кентукки. Около 110 человек находились на свечной фабрике в этом районе, когда торнадо разрушила крышу. По меньшей мере, 40 человек удалось спасти, отметил Бешер. Накануне он сообщал, что погибших в штате может быть больше сотни человек.