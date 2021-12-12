Сегодня, 12 декабря, во время штурма границы мигранты ранили польского солдата, сообщает Новое время.

"Сегодня на охраняемом постом SG в Черемше участке группа из 55 агрессивных людей форсировала границу, одного бойца ударили камнем в лицо, ему на месте оказали медицинскую помощь" , — говорится в сообщении польской пограничной службы.

Отмечается, что в субботу, 11 декабря, границу пытались пересечь 52 человека.

Польша, Литва и Латвия столкнулись со значительным ростом числа мигрантов со стороны Беларуси. В ЕС считают, что таким образом режим Лукашенко пытается отомстить за санкции, введенные в ответ на узурпацию власти в стране и политические репрессии против оппозиции. Лукашенко заявил, что не будет «защищать Европу от потока нелегальных мигрантов».