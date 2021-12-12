Во время штурма границы мигранты ранили польского солдата

Во время штурма границы мигранты ранили польского солдата

Сегодня, 12 декабря, во время штурма границы мигранты ранили польского солдата, сообщает Новое время.

"Сегодня на охраняемом постом SG в Черемше участке группа из 55 агрессивных людей форсировала границу, одного бойца ударили камнем в лицо, ему на месте оказали медицинскую помощь", — говорится в сообщении польской пограничной службы.

Отмечается, что в субботу, 11 декабря, границу пытались пересечь 52 человека.

Польша, Литва и Латвия столкнулись со значительным ростом числа мигрантов со стороны Беларуси. В ЕС считают, что таким образом режим Лукашенко пытается отомстить за санкции, введенные в ответ на узурпацию власти в стране и политические репрессии против оппозиции. Лукашенко заявил, что не будет «защищать Европу от потока нелегальных мигрантов».

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