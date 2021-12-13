Недостатки всех знаков зодиака

Идеальных людей не существует, поэтому у каждого из нас есть отрицательные черты характера. Эти особенности отличают нас друг от друга и делают уникальными, сообщает Обозреватель.

Эксперты по звездам определили, кто упрямый, а кому никак не угодить. Узнайте, какие негативные черты скрывает каждый из знаков зодиака.

Овен

Нетерпеливые Овны очень недовольны, когда у них нет того, чего они сильно хотят. Они амбициозны и эффективны, но иногда им нужно подумать, прежде чем действовать.

Телец

Упрямым Тельцам трудно идти на компромисс. Также они очень привязаны к своему распорядку и личному месту, будь то квартира или дом.

Близнецы

Общительные Близнецы все время меняют свое мнение. Они могут утром проснутся с мыслью об одном, а ложиться - думая о противоположном.

Рак

Эмоциональные Раки любят отдавать время, заботу и энергию близким людям. Но ожидают их взаимность, поэтому могут злиться на них, когда те не отвечают им за услугу.

Лев

Самоуверенные Львы хотят не только внимания окружающих, но и комплиментов. Их самооценка слишком сильно зависит от одобрения окружающих.

Дева

Представители этого знака уделяют так много внимания деталям, что легко могут увидеть только негатив. Они способны много критиковать.

Весы

Чуткие Весы часто считают, что они во всем правы и не принимают никакого другого мнения.

Скорпион

Страстные Скорпионы стремятся к идеалу, поэтому часто разочаровываются. В отношениях, как и на работе, принимают все близко к сердцу.

Стрелец

Удачливые Стрельцы из-за легкости иногда забывают, что у некоторых людей плохие намерения. Они быстро открываются людям и доверяют им.

Козерог

Рожденные под этим знаком настолько сосредоточены на своих целях, что могут пренебречь отношениями с близкими людьми.

Водолей

Уроженцы этого знака часто жертвуют своим здоровьем ради выполнения работы. Они так увлекаются выполнением обязанностей, что забывают про собственное самочувствие.

Рыбы

Эмоциональные Рыбы часто принимают все на свой счет. Конструктивную критику или неуместный взгляд они автоматически воспринимают как нападение.