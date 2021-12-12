Литва сообщила о стрельбе на границе со стороны Беларуси
В Литве сообщили, что в субботу на границе с Беларусью были слышны выстрелы, пишет Юрий Вишневский, Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Пограничной службы Литвы.
По данным литовских пограничников, в субботу в районе границы в Лаздийском районе было произведено 20 выстрелов с белорусской стороны.
Также дважды стреляли в Шальчининском районе на границе Литвы с Беларусью.
С начала августа, когда пограничники получили право отказывать во въезде иностранцам из Беларуси, 7955 человек не были допущены в Литву.