Зеленский потребовал уволить заместителя главы МВД

Президент Владимир Зеленский обратился к главе МВД Денису Монастырскому с требованием рассмотреть вопрос об увольнении замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили из-за нецензурной разборки на блокпосту на Донбассе, сообщает Лига.net.

Об этом Зеленский написал в соцсетях.

"На инцидент при участие замглавы МВД Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и Кабмин рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД", – написал Зеленский .

Президент понадеялся, что "соответствующее заявление уже написано самим замом".

"Ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека. Независимо от занимаемой должности, социального статуса или других обстоятельств", – резюмировал Зеленский .

Гогилашвили устроил разборки с полицейскими на блокпосту в Донецкой области. Правоохранители остановили его автомобиль для проверки документов, что не понравилось чиновнику. Он нецензурно выражался в адрес полицейских, возмущаясь, что они его не узнали.

Монастырский написал в Facebook, что инициировал дисциплинарное производство перед премьер-министром Денисом Шмыгалем и правительством. Позже Гогилашвили извинился за "излишнюю эмоциональность".