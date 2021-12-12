Папа Римский призвал к "серьезному диалогу" из-за Украины

Папа Римский Франциск 12 декабря во время воскресной проповеди призвал к серьезному международному диалогу для решения напряженной ситуации в Украине, сообщает Новое время.

"Возношу молитвы за Украину, за все ее церкви и религиозные общины, ее возлюбленный народ и за разрешение напряженности посредством серьезного международного диалога" , — сказал Папа Римский.

Понтифик также призвал избегать вооруженного конфликта.