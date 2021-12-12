"Шахтер" покинул один из лучших футболистов клуба

Бразильский полузащитник с украинским паспортом Марлос покинул "Шахтер", сообщает УНИАН.

Контракт Марлоса с "Шахтером" заканчивается в конце 2021 года. Стороны не стали продлевать сотрудничество.

"Руководство ФК "Шахтер", тренерский штаб, футболисты, сотрудники и болельщики благодарят Марлоса за проведенные в команде годы, самоотдачу, профессионализм, креатив, забитые мячи и ассисты. Желаем успехов и всего наилучшего!" , - говорится в сообщении "Шахтера".

Марлос провел за "Шахтер" 287 игр, в которых забил 74 гола. По количеству проведенных матчей он вошел в топ-25 игроков в истории клуба, а по количеству голов занимает одиннадцатое место.

фото twitter.com/FCShakhtar

Напомним, сообщалось, что 33-летний Марлос может вернуться в Бразилию или же и вовсе завершить карьеру.

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