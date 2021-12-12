До и после: как украинские звезды выглядят в реальной жизни

Зрители привыкли видеть на телеэкранах знаменитостей при полном параде, а фотошоп фотографий для Instagram еще никто не отменял. Вероятно, многие задаются вопросом - как звезды выглядят в реальной жизни, без всей этой мишуры и напыщенности, сообщает УНИАН.

Леся Никитюк

Длинноногая блондинка с превосходным чувством юмора Леся Никитюк считается одной из самых красивых девушек Украины. Она умеет подбирать ключики к сердцам миллионов зрителей. На телеэкране мы часто видим ее в роскошных образах и с ярким макияжем. Можно было бы подумать, что под таким слоем роскоши скрывается что-то страшное, но нет. В реальности Леся также выглядит потрясающе.

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

Джамала

Певица Джамала любит макияж в стиле смоки-айс, а также периодически использует глиттер. Поэтому было неожиданно увидеть ее без макияжа. Но в любом случае она выглядит хорошо.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

Лидия Таран

Телеведущая Лидия Таран всегда выглядит сдержанно, но не менее роскошно. В своих соцсетях звезда 1+1 часто показывает фотографии с отдыха, на которых позирует с чистым лицом, а также она не стесняется показывать свою фигуру в купальниках.

Лидия Таран / instagram.com/lidiyataran

Лидия Таран / instagram.com/lidiyataran

Анна Кошмал

Актриса Анна Кошмал и с макияжем, и без него выглядит потрясающе. У нее чистая и сияющая кожа. Кроме того, у Кошмал большие голубые глаза, которые привлекают внимание.

Анна Кошмал / instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал / instagram.com/smorkovkina

Илона Гвоздева

Хореограф Илона Гвоздева часто показывается без макияжа. Но на шоу она всегда выглядит роскошно и чаще всего использует яркую помаду. Также она любит укладывать волосы, делая волнистые локоны.

Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva