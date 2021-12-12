Интернет-поисковик Google посвятил специальный дудл Дню супа фо из рисовой лапши, который во Вьетнаме отмечается 12 декабря, сообщает Сегодня.

Doodle, проиллюстрированный художницей Люсией Фам из Ханоя, изображает фо, который впервые приготовили в провинции Нам Динь между концом XIX – началом XX веков.

Это блюдо подается в виде ароматного супа, наполненного пикантным бульоном, мягкой рисовой лапшой, свежей зеленью и тонко нарезанным мясом, говорится в его описании.

День фо сделали праздником в 2018 году. Что отличает этот суп, так это продуманный процесс приготовления для получения многослойного вкуса и прозрачного бульона.

В него входят такие ингредиенты, как жареный имбирь, семена фенхеля, звездчатый анис и корица для вареного бульона, бульон служит основой для ароматов и вкусов на любой вкус.

Некоторые считают, что "phở" происходит от слова phấn, блюда из рисовой лапши. Традиционно фо – это блюдо для завтрака, которое продается в уличных киосках с едой. Его едят во всем мире.