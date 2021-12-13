Советы психолога, как перестать все контролировать

Ведущая, психолог Елена Адамова рассказала, как в сложный эмоциональный период стать спокойнее и перестать контролировать все вокруг, сообщает Сегодня.

Для того чтобы постоянный контроль ушел из вашей жизни, нужно переместить акцент с других людей на себя. Ваша жизнь должна быть интересна прежде всего именно вам, для этого следует понять – кто вы, в чем ваша цель, куда вы двигаетесь. Постарайтесь установить дружеские и доверительные отношения с детьми, в первую очередь интересуйтесь их жизнью, а не контролируйте ее.

Работайте над собственной уверенностью и самооценкой. Уверенность в себе – это, прежде всего, точное понимание, что вы в силах справиться со всеми проблемами и задачами.

Обычно причиной тревожного фона есть несколько состояний – страх, нарушение сна и нервного состояния. Если с первым можно справиться самостоятельно, то постоянно переживая нарушение психического состояния, следует обратиться к специалистам, – комментирует Елена Адамова. – Попытайтесь выровнять свое эмоциональное состояние, ведь ваше психическое состояние зависит от ощущения внутренней безопасности.

Техника, которую рекомендуют психолог

Эксперт советует пройти технику "избавления от тревожности", для этого следует: