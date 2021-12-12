Новая Каледония останется территорией Франции – результат референдума

Жители Новой Каледонии во время третьего референдума о независимости в воскресенье, 12 декабря, подавляющим большинством проголосовали за то, чтобы остаться в составе Франции, сообщает Новое время.

После подсчета всех бюллетеней против независимости заморской территории выступили 96,49%, в то время как за присоединение проголосовали только 3,51%. Как отмечает издание, явка составляет 43,90%, а результат может вызвать вопрос о легитимности процесса.

Коренное население Новой Каледонии призывало бойкотировать референдум. Жители просили Францию отложить голосование и говорили, что всплеск коронавируса сделал невозможным агитацию из-за их траурных обычаев.

Президент страны Эммануэль Макрон заявил, что для жителей архипелага начинается "переходный период", а Франция "будет красивее с тихоокеанскими островами".

"Каледонцы решили остаться французами. Они приняли это решение свободно [...] Освободившись от бинарного выбора "да" или "нет", теперь мы должны строить общий проект, признавая и уважая достоинство каждого" , — заявил он.

Предыдущие референдумы прошли в 2018 и 2020 годах. На первом независимость поддержали 43% граждан, на втором – 47%.

Новая Каледония — архипелаг из десятков островов в южной части Тихого океана в 15 тысячах километров от Парижа, которые вошел в состав Французской империи в 1853 году. С 1998-го он является особым административно-территориальным образованием Франции. Проведение референдума является частью соглашения, которое было заключено в том же году после переговоров власти и сепаратистов из числа коренного населения островов — народа канак.